الكلاب الضالة في تبوك تسببت بمعاناة وخطر يهدد الأطفال منذ سنوات

اشتكى عدد من أهالي جنوب تبوك من انتشار الكلاب الضالة التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين خاصة الأطفال مؤكدين أن هذه الظاهرة منذ سنوات لكن دون حل جذري.

مشكلة الكلاب الضالة

وخلال مداخلة على قناة الإخبارية قال أحد الأهالي إن هناك قطعانًا من الكلاب أسفل السيارات وتجوب الشوارع ليلاً دون جدوى حيث يتم الرفع لأمانة تبوك أكثر من مرة ولا يتم حل المشكلة.

وقال المواطن الذي يقيم في حي البوادي في تبوك إنه منذ 7 سنوات ونحن نعاني من الكلاب الضالة ونشعر بالرعب وعدم الأمان داخل الحي.

فيديو | "صمت المسؤولين أمام خطر بيئي على الأهالي".. لقطات للكلاب الضالة جنوب تبوك التي تسببت بمعاناة وخطر يهدد الأطفال لسنوات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/JpUQPiPgA0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2023

إغلاق البلاغات

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع هذه الشكوى حيث قال علي الشهراني:” للأسف عند البلاغ يتصل عليك موظف الأمانة يطلب منك إغلاق البلاغ، بدون معالجة للوضع، أصبحت الكلاب تسرح وتمرح في جميع أحياء تبوك”، ورد عليه خلف الحساني بالقول: “ارفع البلاغ عن طريق توكلنا”.

حوادث مروعة

يذكر أنه في 2021، هاجمت 10 كلاب طفلاً في حي البوادي بتبوك، محاولة نهش جسده الصغير، بعدما باءت كل محاولاته للهروب بالفشل، إلا أنه نجا من الموت بأعجوبة، بعدما وثقت إحدى كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادثة، اللحظات الرهيبة.

وفي حينه أعلنت الأمانة أن أمين منطقة تبوك وجه بالانتقال فوراً إلى الموقع وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة.