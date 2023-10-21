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قطعان تجوب أحياء المنطقة دون حل

الكلاب الضالة في تبوك تسببت بمعاناة وخطر يهدد الأطفال منذ سنوات

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
الكلاب الضالة في تبوك تسببت بمعاناة وخطر يهدد الأطفال منذ سنوات
المواطن - فريق التحرير

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اشتكى عدد من أهالي جنوب تبوك من انتشار الكلاب الضالة التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين خاصة الأطفال مؤكدين أن هذه الظاهرة منذ سنوات لكن دون حل جذري.

مشكلة الكلاب الضالة

وخلال مداخلة على قناة الإخبارية قال أحد الأهالي إن هناك قطعانًا من الكلاب أسفل السيارات وتجوب الشوارع ليلاً دون جدوى حيث يتم الرفع لأمانة تبوك أكثر من مرة ولا يتم حل المشكلة.

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وقال المواطن الذي يقيم في حي البوادي في تبوك إنه منذ 7 سنوات ونحن نعاني من الكلاب الضالة ونشعر بالرعب وعدم الأمان داخل الحي.

 

إغلاق البلاغات

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع هذه الشكوى حيث قال علي الشهراني:” للأسف عند البلاغ يتصل عليك موظف الأمانة يطلب منك إغلاق البلاغ، بدون معالجة للوضع، أصبحت الكلاب تسرح وتمرح في جميع أحياء تبوك”، ورد عليه خلف الحساني بالقول: “ارفع البلاغ عن طريق توكلنا”.

حوادث مروعة

يذكر أنه في 2021، هاجمت 10 كلاب طفلاً في حي البوادي بتبوك، محاولة نهش جسده الصغير، بعدما باءت كل محاولاته للهروب بالفشل، إلا أنه نجا من الموت بأعجوبة، بعدما وثقت إحدى كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادثة، اللحظات الرهيبة.

وفي حينه أعلنت الأمانة أن أمين منطقة تبوك وجه بالانتقال فوراً إلى الموقع وتكثيف الفرق للتخلص من الكلاب الضالة.

 

 

 

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