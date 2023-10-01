الكلباني يشعل فتيل التصريحات بين النصر والهلال

أشعل الشيخ عادل الكلباني فتيل حرب التصريحات بين جماهير الهلال وجماهير النصر بعدما أطلق وسمًا بعنوان #موضي_بارك في إشارة إلى ملعب الهلال.

والمعروف أن الشيخ الكلباني من مشجعي النصر، المتحمسين جدًا للنادي، وكان له تصريح سابق يقول فيه إنه سيظل نصراويًا حتى تبلغ الروح الحلقوم، وبهذا الوسم فتح الشيخ ساحة جديدة للنزال بين جماهير الناديين الكبيرين.

فعاليات أخرى

الكاتب في صحيفة البلاد تركي الحربي، غرد في صف النصر حيث أعاد نشر مقطع فيديو يظهر فيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ مع فهد بن نافل وهو يتحدث عن ملعب الهلال حيث يقوله آل الشيخ في المقطع : في أوقات الفراغ نستغله (الملعب) في فعاليات ثانية، وعلق الجربي بالقول” قالها أبو ناصر أجل ليه زعلانين (في أوقات الفراغ بنستغله في فعاليات ثانية)”.

أما محمد بن سفيران فقد نشر مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يركضون وعلق عليه بالقول” دخول جمهورهم عندما نلعب معهم في ملعبهم “.

ملعب الرجال

وفي الجانب الآخر انتقدت جماهير الهلال هذه التسمية حيث قال عبدالرحمن الهاشمي:” ملعب الهلال ملعب الرجال مسمى باسم المملكة العربية السعودية Kingdom Arena بالنسبة لموضي بارك ما فيه ملعب نهايته بارك إلا ملعب النصر “.

بدوره علق صاحب حساب “نويصر” في وسم موضي بارك بالقول :”وقع في محظور التسرع”، أما الإعلامي فهد الروقي فقد استنكر هذه التغريدة من الشيخ الكلباني.

Kingdom Arena

يذكر أن المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، كان قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن خوض نادي الهلال لمبارياته في ملعب بوليفارد هول وتسميته بملعب Kingdom Arena مقابل 40 مليون ريال سنويًّا.

وكان آل الشيخ نشر عبر حسابه في “الإنستجرام” مقطع فيديو له مع فهد بن نافل رئيس الهلال وهو يعلن خوض أزرق الرياض لمبارياته على الملعب في الفترة المقبلة.