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شجار بين مجموعتين تحول لجريمة قتل

اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 في فلوريدا

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 في فلوريدا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلنت الشرطة الأمريكية عن تفاصيل حادث مروع لإطلاق نار وقع وسط احتفالات بعيد الهالوين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بالقرب من سلسلة من الحانات والنوادي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية؛ مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 18 آخرين.

شجار تحول لمأساة

وقالت الشرطة: إن قتالًا بين مجموعتين تحول إلى قتيل في فلوريدا عندما أدى إطلاق نار في أحد شوارع تامبا خلال احتفالات عيد الهالوين إلى مقتل شخصين ونقل 18 شخصًا إلى المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بحسب موقع قناة “إيه بي سي” نيوز.

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وأضافت الشرطة أن قتالًا اندلع بين مجموعتين في حوالي الساعة الثالثة صباحًا في حي يبور سيتي التاريخي، بينما كان مئات الأشخاص يحتشدون في الشوارع بعد إغلاق النوادي والحانات، لكنهم لاذوا بالفرار للنجاة بأنفسهم عندما بدأ إطلاق النار.

لقطات للحادث

وأظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت أشخاصًا يرتدون أزياء الهالوين وهم يشربون ويتحدثون في الشارع عندما سمع دوي إطلاق نار؛ مما أدى إلى تدافع. وسقط بعض الأشخاص على طاولات معدنية واحتموا خلفها. وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث ضباط الشرطة وهم يعالجون عدة أشخاص مصابين على الأرض.

وأظهرت مقاطع مصورة على موقع التواصل الاجتماعي إكس مشهدًا فوضويًّا لحشود من الناس وهم يركضون في الشوارع مع دوي ما لا يقل عن 12 طلقة نارية. وأظهرت المقاطع الشرطة وهي تسارع لتقديم المساعدة للضحايا الذين ينزفون على الأرصفة.

تحقيقات الشرطة الأمريكية

وقال تقرير لشرطة تامبا: “التحقيقات لا تزال في بدايتها، لكن الدلائل تشير إلى أن مشاجرة اندلعت بين مجموعتين تطورت إلى إطلاق نار؛ مما أدى إلى مقتل رجل في مكان الحادث ونقل 19 ضحية إلى مستشفيات قريبة”.

وأضافت الشرطة أن أحد الضحايا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى. وجرى اعتقال شخص في وقت مبكر اليوم الأحد، وتبحث الشرطة عن آخرين يعتقد أنهم شاركوا في واقعة إطلاق النار.

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