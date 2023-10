اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار أدى لمقتل شخصين وإصابة 18 في فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية عن تفاصيل حادث مروع لإطلاق نار وقع وسط احتفالات بعيد الهالوين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بالقرب من سلسلة من الحانات والنوادي في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية؛ مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 18 آخرين.

وقالت الشرطة: إن قتالًا بين مجموعتين تحول إلى قتيل في فلوريدا عندما أدى إطلاق نار في أحد شوارع تامبا خلال احتفالات عيد الهالوين إلى مقتل شخصين ونقل 18 شخصًا إلى المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بحسب موقع قناة “إيه بي سي” نيوز.

وأضافت الشرطة أن قتالًا اندلع بين مجموعتين في حوالي الساعة الثالثة صباحًا في حي يبور سيتي التاريخي، بينما كان مئات الأشخاص يحتشدون في الشوارع بعد إغلاق النوادي والحانات، لكنهم لاذوا بالفرار للنجاة بأنفسهم عندما بدأ إطلاق النار.

Shooting kills 2 and injures 18 victims in Florida street with hundreds of people nearby. pic.twitter.com/qy6f2aJ6g9

— 𝐓𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐚𝐥𝐝 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲 🇺🇸 (@TheHeraldDiary) October 29, 2023