اللقطات الأولى لقصف محيط مستشفى القدس في غزة

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو يوثق لحظة قصف محيط مستشفى القدس في غزة، وسط مخاوف من تكرار مأساة وكارثة قصف مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها قربة 500 شهيد.

ووجه الهلال الأحمر الفلسطيني نداء استغاثة، عبر قناته في منصة “إكس” اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف محيط مستشفى القدس في تل الهوى بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إنها لن تغادر مدينة غزة بعد إنذار إسرائيلي، داعية أطراف اتفاقيات جنيف إلى تحمل المسؤولية القانونية لضمان حماية المدنيين والمستشفيات.

🚨The #Israeli airstrikes are hitting the area surrounding Al-Quds Hospital in #Gaza, less than 100 meters away from the hospital which is associated with Palestine Red Crescent #genocide #WarCrimes #Gaza_Under_Attack #PRCS pic.twitter.com/xYLgVdMykk

— PRCS (@PalestineRCS) October 18, 2023