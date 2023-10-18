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الهلال الأحمر الفلسطيني يوجه نداء استغاثة للعالم

اللقطات الأولى لقصف محيط مستشفى القدس في غزة

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
اللقطات الأولى لقصف محيط مستشفى القدس في غزة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو يوثق لحظة قصف محيط مستشفى القدس في غزة، وسط مخاوف من تكرار مأساة وكارثة قصف مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها قربة 500 شهيد.

نداء عاجل من الهلال الأحمر

ووجه الهلال الأحمر الفلسطيني نداء استغاثة، عبر قناته في منصة “إكس” اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف محيط مستشفى القدس في تل الهوى بقطاع غزة.

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وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إنها لن تغادر مدينة غزة بعد إنذار إسرائيلي، داعية أطراف اتفاقيات جنيف إلى تحمل المسؤولية القانونية لضمان حماية المدنيين والمستشفيات.

قصف مستشفيات غزة

وأضافت في بيان على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “تتحمل الأطراف في اتفاقيات جنيف مسؤولية قانونية لضمان احترام الاتفاقيات والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والمستشفيات”.

وقال البيان: “تُرك شعب غزة وحيدًا، في حين لا يزال القانون الدولي الإنساني يتعرض لانتهاكات خطيرة”.

فاجعة مستشفى المعمداني

قال نائب رئيس مستشفى المعمداني في غزة، فادي ذياب، اليوم الأربعاء: إن قتل المئات في قصف المستشفى مفجع جدًّا، مشيرًا إلى أن المستشفى سيستأنف خدماته يوم الخميس.

وأكد أن الحصيلة النهائية للضحايا ستصدر قريبًا، لكنها مبدئيًّا تتراوح بين 450 و500 ضحية، بين قتيل وجريح.

 

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