اللقطات الأولى لقصف مستشفى المعمداني في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أنّ التقديرات الأوليّة تشير إلى سقوط أكثر من 500 شخص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني بغزة مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت “سكاي نيوز” البريطانية بمقتل ما لا يقل عن 500 شخص في قصف مستشفى في غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين، فيما نشرت القناة البريطانية اللقطات الأولى من قصف المستشفى، وسقوط مئات القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق، أقدم الجيش الإسرائيلي على قصف مستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط الضحايا.

وأشارت التقارير الغربية إلى أن المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة تعرض لقصف جوي إسرائيلي، وربما كان القصف الجوي يستهدف مستودعًا للصواريخ مما تسبب في انفجار أكبر بكثير طال المستشفى.

وأكد موقع “سكاي نيوز” أنه مهما كان الأمر، فهو حادث كارثي في ظل وضع مأساوي بالفعل، وأضاف أن المستشفيات في مثل هذه الأوقات ليست فقط أماكن يذهب إليها الناس للعلاج، ولكن أيضًا مأوى للكثير من المواطنين بعدما قُصفت منازلهم.

❌This is a genocide!

Hundreds of martyrs as a result of the occupation forces targeting the Al-Ma'madani Hospital in Gaza Strip, where thousands of displaced people are forcibly residing.#Gaza_under_attack pic.twitter.com/P9V8aKIWDI

