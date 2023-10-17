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سقوط أكثر من 500 قتيل

اللقطات الأولى لقصف مستشفى المعمداني في غزة

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
اللقطات الأولى لقصف مستشفى المعمداني في غزة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أنّ التقديرات الأوليّة تشير إلى سقوط أكثر من 500 شخص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني بغزة مساء اليوم الثلاثاء.

قصف مستشفى المعمداني

وأفادت “سكاي نيوز” البريطانية بمقتل ما لا يقل عن 500 شخص في قصف مستشفى في غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين، فيما نشرت القناة البريطانية اللقطات الأولى من قصف المستشفى، وسقوط مئات القتلى والجرحى.

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وفي وقت سابق، أقدم الجيش الإسرائيلي على قصف مستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى سقوط الضحايا.

حادث كارثي

وأشارت التقارير الغربية إلى أن المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة تعرض لقصف جوي إسرائيلي، وربما كان القصف الجوي يستهدف مستودعًا للصواريخ مما تسبب في انفجار أكبر بكثير طال المستشفى.

وأكد موقع “سكاي نيوز” أنه مهما كان الأمر، فهو حادث كارثي في ظل وضع مأساوي بالفعل، وأضاف أن المستشفيات في مثل هذه الأوقات ليست فقط أماكن يذهب إليها الناس للعلاج، ولكن أيضًا مأوى للكثير من المواطنين بعدما قُصفت منازلهم.

زيارة بايدن للشرق الأوسط

وأوضح أنه إذا كانت أرقام الضحايا صحيحة، فهي حصيلة كبيرة جدًّا عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. حيث يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، الأربعاء، للقاء المسؤولين هناك، وبعدها ينتقل إلى عمان للقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتعد هذه الزيارةُ وبعيدًا عن المخاطر الأمنية المحيطة بها، والتي لدى أجهزة الحماية السرية القدرة والخبرة لضمان عودته منها سالمًا على الأقل، لأنه ليس هناك أي ضمانات بأن يعود غانمًا.

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