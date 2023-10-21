Icon

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم Icon قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه Icon تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا Icon قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كتائب القسام أعلنت إطلاق سراحهما لدواع إنسانية

اللقطات الأولى للأسيرتين الأمريكيتين المفرج عنهما من قبل حماس

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
اللقطات الأولى للأسيرتين الأمريكيتين المفرج عنهما من قبل حماس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتشرت صورة قيل إنها للأسيرتين الأمريكيتين عقب الإفراج عنهما من قبل حماس، وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.

إطلاق سراح الرهينتين

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرًا إلى أن الرهينتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

قد يهمّك أيضاً
بديلان لـ نيمار على رادار الهلال

بديلان لـ نيمار على رادار الهلال

ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة

ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان، إنه “استجابة لجهود، أطلقنا سراح محتجَزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية”.

الصور الأولى للأسرى

وصرّح مصدر، لوكالة رويترز، بأن الأسيرتين الأمريكيتين، اللتين أُفرج عنهما من غزة، يوم الجمعة، موجودتان حالياً لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للأسيرتين الأمريكيتين، وعرّفتهما بأنهما جوديث رعنان (البالغة من العمر 59 عاماً) وابنتها ناتالي رعنان (البالغة من العمر 18 عاماً).

وأَسَرت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى العشرات من الإسرائيليين والأجانب، خلال هجومها المباغت على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الحالي. ووفقاً لأحدث التقديرات الإسرائيلية، هناك نحو 203 أسرى في قطاع غزة، كثيرون منهم مزدوجو الجنسية وأجانب.

تعهدات بايدن تجاه الأسرى

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان “اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أمريكيتين احتجزتهما حماس أسيرتين خلال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في 7 أكتوبر”.

وأضاف أنهما “عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما”. وتحدث أمس الجمعة مع المرأتين اللتين احتجزتهما حماس أسيرتين في 7 أكتوبر خلال هجومها على إسرائيل. وخلال المحادثة، وعدهما بايدن بالحصول على “المساعدة الضرورية من حكومة الولايات المتحدة”، بحسب البيت الأبيض.

وتعهد الرئيس الأمريكي مواصلة العمل من أجل الإفراج عن الأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم حماس منذ الهجوم، والذين تحدث إلى عائلات عدد منهم الأسبوع الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم