اللقطات الأولى للأسيرتين الأمريكيتين المفرج عنهما من قبل حماس

انتشرت صورة قيل إنها للأسيرتين الأمريكيتين عقب الإفراج عنهما من قبل حماس، وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجَزين لديها في قطاع غزة.

إطلاق سراح الرهينتين

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرًا إلى أن الرهينتين في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان، إنه “استجابة لجهود، أطلقنا سراح محتجَزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية”.

الصور الأولى للأسرى

وصرّح مصدر، لوكالة رويترز، بأن الأسيرتين الأمريكيتين، اللتين أُفرج عنهما من غزة، يوم الجمعة، موجودتان حالياً لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للأسيرتين الأمريكيتين، وعرّفتهما بأنهما جوديث رعنان (البالغة من العمر 59 عاماً) وابنتها ناتالي رعنان (البالغة من العمر 18 عاماً).

وأَسَرت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى العشرات من الإسرائيليين والأجانب، خلال هجومها المباغت على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الحالي. ووفقاً لأحدث التقديرات الإسرائيلية، هناك نحو 203 أسرى في قطاع غزة، كثيرون منهم مزدوجو الجنسية وأجانب.

تعهدات بايدن تجاه الأسرى

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان “اليوم، قمنا بتأمين الإفراج عن أمريكيتين احتجزتهما حماس أسيرتين خلال الهجوم الإرهابي المروع ضد إسرائيل في 7 أكتوبر”.

وأضاف أنهما “عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما”. وتحدث أمس الجمعة مع المرأتين اللتين احتجزتهما حماس أسيرتين في 7 أكتوبر خلال هجومها على إسرائيل. وخلال المحادثة، وعدهما بايدن بالحصول على “المساعدة الضرورية من حكومة الولايات المتحدة”، بحسب البيت الأبيض.

وتعهد الرئيس الأمريكي مواصلة العمل من أجل الإفراج عن الأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم حماس منذ الهجوم، والذين تحدث إلى عائلات عدد منهم الأسبوع الماضي.