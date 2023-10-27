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الجيش المصري يجري تحقيقًا ومصادر تتوعد بالرد

اللقطات الأولية لاستهداف طابا بمقذوف مجهول

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
اللقطات الأولية لاستهداف طابا بمقذوف مجهول
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو اللحظات الأولى لاستهداف أحد مراكز الإسعاف في طابا المصرية بمقذوف مجهول المصدر ما تسبب في إصابة 6 أشخاص على الأقل.

صاروخ طابا

وسقط المقذوف على طابا في ساعة متأخرة من فجر اليوم الجمعة، وتضاربت المعلومات حول هوية المقذوف والجهة التي صدر منها، حيث قالت مصادر إن الصاروخ وجهته الفصائل في غزة نحو إيلات المحتلة لكنه أخطأ الهدف فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن عمل عسكري خارج الحدود.

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بيان المتحدث العسكري

ولفت المتحدث العسكري المصري في بيان له إلى سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن إصابات طفيفة لعدد ( 6 ) أفراد، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، مشيرًا إلى أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

كل الخيارات متاحة

من جهة أخرى نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدرين أمنيين أفادا في تصريحات لوكالة رويترز بسقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات.

🔴 قال مصدر سيادي مصري إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على مدينة طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها. وأضاف المصدر أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب. 🔴فيما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمحيط حادث سقوط صاروخ على م مبنى إسعاف مدينة طابا والذي أدى إلى إصابة 6 مواطنين. ووصلت قوات الأمن وأجهزة المعمل الجنائي إلى موقع الحادث من أجل المعاينة والوقف على كافة التفاصيل الخاصة بالحادث. استهداف طابا

وقال مصدر سيادي مصري إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ على مدينة طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

وأضاف المصدر أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب، فيما فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط حادث سقوط صاروخ على المبنى الذي تم استهدافه.

ووصلت قوات الأمن وأجهزة المعمل الجنائي إلى موقع الحادث من أجل المعاينة والوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالحادث.

وقالت مصادر مطلعة إنه جارِ البحث والتحقيق بشأن مكان إطلاق الصاروخ والوقوف على الجهة المسؤولة عن إطلاقه.

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