التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي مصرية تترك أمها أمام دار المسنين : مش قادرة أصرف على ولادي اللواء المربع يشهد تخريج الدورة التأهيلية الأولى لأعمال القطاع بمعهد الجوازات وظائف شاغرة لدى مطارات جدة علي البليهي العنصر الثابت في تشكيلة مانشيني الممرضة عبير تثير مشاعر السعوديين بعد تبنيها حالة طفلة يمنية المسحل يدعم جوردان هندرسون: قائد يحترمه الجميع فيتوريا يُحفز أحمد حجازي بطريقته الخاصة
شهد نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، حفل تخريج الدورة التأهيلية الأولى لأعمال القطاع بمعهد الجوازات من خريجي الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين (52) والبرنامج الأكاديمي (13-14) وبكالوريوس العلوم الأمنية (64) للعام التدريبي 1444 – 1445هـ.
وقد تلقى الخريجون تدريبًا على المواد النظرية التخصصية في أعمال القطاع، وعملية على أنظمة الجوازات، للإسهام في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين.