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للإسهام في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين

اللواء المربع يشهد تخريج الدورة التأهيلية الأولى لأعمال القطاع بمعهد الجوازات

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
اللواء المربع يشهد تخريج الدورة التأهيلية الأولى لأعمال القطاع بمعهد الجوازات
المواطن - واس

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شهد نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اليوم، حفل تخريج الدورة التأهيلية الأولى لأعمال القطاع بمعهد الجوازات من خريجي الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين (52) والبرنامج الأكاديمي (13-14) وبكالوريوس العلوم الأمنية (64) للعام التدريبي 1444 – 1445هـ.
وقد تلقى الخريجون تدريبًا على المواد النظرية التخصصية في أعمال القطاع، وعملية على أنظمة الجوازات، للإسهام في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين.

اللواء المربع يشهد تخريج الدورة التأهيلية الأولى لأعمال القطاع بمعهد الجوازات

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