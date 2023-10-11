المتحرش اليمني في قبضة شرطة جدة موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني حساب المواطن : استعلام اعتراض الأهلية عبر البوابة الإلكترونية الاتفاق يُلاقي الخالدية في مباراة مغلقة اليوم واين روني يقود برمنجهام سيتي رسميًا صحة القصيم: العدوى الفيروسية بين طلاب ومعلمي إحدى مدارس المذنب لا تدعو للقلق الشباب يحسم ملف المدير الفني خلال 72 ساعة سهم أديس القابضة يقفز 30 % في أولى جلسات التداول الهلال الأكثر تسديدًا في دوري روشن إيمينالو عن محمد صلاح: مرحب به في دوري روشن بأي وقت
قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية لتحرشه بفتاة في محل تجاري مخالفًا بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر تحرش المقيم بالفتاة ما دفع مرتادي مواقع التواصل إلى المطالبة بالقبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت النيابة العامة عرفت في وقت سابق، جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
ويعاقب المتهم بالتحرش بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو بأي من هاتين العقوبتين.
شرطة #محافظة_جدة تقبض على مقيم يمني ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة في محل تجاري #عاجل pic.twitter.com/6WYJGmvpGl
— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 11, 2023