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المتحرش اليمني في قبضة شرطة جدة

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
المتحرش اليمني في قبضة شرطة جدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية لتحرشه بفتاة في محل تجاري مخالفًا بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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وكان مقطع فيديو متداول أظهر تحرش المقيم بالفتاة ما دفع مرتادي مواقع التواصل إلى المطالبة بالقبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تعريف جريمة التحرش

وكانت النيابة العامة عرفت في وقت سابق، جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

ويعاقب المتهم بالتحرش بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو بأي من هاتين العقوبتين.

 

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