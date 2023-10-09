أعاد المرور السعودي التأكيد على أن المخالفات المرورية تمنع نقل ملكية المركبة داعيًا إلى سداد تلك المخالفات قبل نقل الملكية.

سداد المخالفات المرورية

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين قال فيه :” لو بنقل ملكية السيارة وعلي مخالفات لازم أسدها ؟” حيث رد بالقول: من شروط إتمام نقل الملكية للمركبة خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.

استئجار المركبات

وفي سياق متصل قال المرور السعودي إن نظام المرور ينص في المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

وفي وقت سابق أكدت منصة مساند أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة للعمالة المنزلية في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

ويمكن الاعتراض على مخالفات المرور عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية :