المخالفات المرورية تمنع نقل ملكية المركبة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي المنتخب السعودي يدشن معسكر البرتغال وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS صراخ وهلع وانبطاح في مطار بن غوريون بعد سقوط صاروخ الفتح الأكثر تسجيلًا في الأوقات القاتلة سعر النفط يقفز 4 دولارات للبرميل كريستيانو رونالدو يرغب في البقاء مع النصر حتى 2027 ديشامب: سببان وراء تراجع مستوى مبابي حد الإعفاء من التناقص في حساب المواطن
أعاد المرور السعودي التأكيد على أن المخالفات المرورية تمنع نقل ملكية المركبة داعيًا إلى سداد تلك المخالفات قبل نقل الملكية.
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين قال فيه :” لو بنقل ملكية السيارة وعلي مخالفات لازم أسدها ؟” حيث رد بالقول: من شروط إتمام نقل الملكية للمركبة خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.
استئجار المركبات
وفي سياق متصل قال المرور السعودي إن نظام المرور ينص في المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.
وفي وقت سابق أكدت منصة مساند أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة للعمالة المنزلية في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.
1- تسجيل الدخول لمنصة أبشر.
2- اختر خدمات من تبويب خدماتي.
3- المرور.
4- الاعتراض على المخالفات المرورية.