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للمتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم

المدد المؤهلة لاستحقاق تعويض ساند

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
المدد المؤهلة لاستحقاق تعويض ساند
المواطن - فريق التحرير

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جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التأكيد على المدد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض التعطل عن العمل ساند وشروط الصرف.

ما هو ساند ؟

هو برنامج  يهدف إلى دعم المتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم من المسجلين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

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شروط الحصول على دعم ساند

وتشترط التأمينات الاجتماعية في المتقدمين للحصول على الدعم توافر الشروط التالية :

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.
  • ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إلية.
  •  ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
  •  ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته
  •  أن يكون قادراً على العمل.
  •  ألا يكون قد بلغ سن الستين.
  • التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوماً من تاريخ ترك العمل)·
  • البحث بنشاط وجدية عن العمل.
  • الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.
  • التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

قيمة الاشتراك وحصص الطرفين

وقد حدد النظام قيمة الاشتراك ونسبة كل طرف حيث تم تحديد نسبة الاشتراك بـ 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها، ويستفيد منها السعوديون فقط  ولا يستفيد بها الوافدين أو العاملين الأجانب.

المدد المؤهلة لاستحقاق تعويض ساند

ويتم صرف التعويض أكثر من مرة لكن وفق مدد زمنية محددة تبين فترة الاشتراك في التأمينات والمدة التي يتم فيها صرف الدعم على النحو التالي:

المدد المؤهلة لإستحقاق تعويض ساند

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