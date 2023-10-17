المدد المؤهلة لاستحقاق تعويض ساند

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جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التأكيد على المدد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض التعطل عن العمل ساند وشروط الصرف.
هو برنامج يهدف إلى دعم المتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم من المسجلين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.
وتشترط التأمينات الاجتماعية في المتقدمين للحصول على الدعم توافر الشروط التالية :
وقد حدد النظام قيمة الاشتراك ونسبة كل طرف حيث تم تحديد نسبة الاشتراك بـ 1.5% من الراتب يدفع صاحب العمل 0.75% والمشترك 0.75% منها، ويستفيد منها السعوديون فقط ولا يستفيد بها الوافدين أو العاملين الأجانب.
ويتم صرف التعويض أكثر من مرة لكن وفق مدد زمنية محددة تبين فترة الاشتراك في التأمينات والمدة التي يتم فيها صرف الدعم على النحو التالي: