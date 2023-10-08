المراعي تربح 486 مليون ريال خلال الربع الثالث

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أعلنت شركة المراعي عن تفاصيل النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م (تسعة أشهر).
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تحقيق أرباح بقيمة 486 مليون ريال خلال الربع الثالث بارتفاع 5%.
وفي وقت سابق، سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ، انخفاضا ملحوظا بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر العام في الأسهم السعودية خلال التعاملات بنحو 75.42 نقطة ليصل إلى مستوى 10764.85 نقطة عند الإغلاق.
وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 151 مليون سهم، وذلك نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.
وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية، فكانت أسهم شركات الراجحي ريت، والتموين، وتشب، واللجين، ونقي هي الأكثر ارتفاعا, بينما أسهم شركات ثمار، ونادك، ودار الأركان، والإنماء طوكيو م، وأنابيب فكانت هي الأكثر انخفاضا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.34% و5.40% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.
كما أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول، منخفضا بمقدار 90.41 نقطة، ليستقر عند مستوى 22667.94 نقطة.
وبلغ حجم التداول نحو 27.8 مليون ريال سعودي تقريبا، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم خلال التعاملات.