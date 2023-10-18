المركزي التونسي يثبت سعر الفائدة عند 8%

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قال البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء: إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.
وأضاف البنك أن عجز المعاملات الجارية تراجع بشكل كبير إلى 3.461 مليار دينار (1.09 مليار دولار)، بما يعادل 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية سبتمبر أيلول 2023، مقارنة بعجز 10.387 مليار دينار، أو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
وأضاف في بيان، أن العجز التجاري انخفض إلى 11.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 17 مليار دينار بنهاية الشهر نفسه من العام السابق.
وعززت عائدات السياحة وتحويلات العمالة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ ما يعادل 26.6 مليار دينار أو 119 يومًا من الواردات في 16 أكتوبر.