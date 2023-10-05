المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري المناولة للشحن: شراء حاويات نقل مبردة بـ 794 ألف ريال “الإخاء” تقدم منحاً دراسية لأبناء وبنات شهداء الوطن عميل يشكو نزول فواتير بدون تركيب عداد.. المياه الوطنية تتفاعل عدم قبول طعن أحمد طنطاوي ضد الوطنية للانتخابات بمصر زيادة رأسمال نادك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي هل يمكن للطلاب مستفيدي الضمان الحصول على دعم حساب المواطن؟ بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين 57 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة في مختلف المناطق
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم الخميس، عن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، إلى جانب دعم وتطوير قطاع التأمين في المملكة.
وأوضح المركزي السعودي، في بيان له، أن التعليمات تستهدف وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، وذلك بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج.
وأضاف أنه جرى العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي، واللوائح ذات العلاقة، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.