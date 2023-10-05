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جزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه

المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم الخميس، عن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، إلى جانب دعم وتطوير قطاع التأمين في المملكة.

إطار شامل وتنظيمي

وأوضح المركزي السعودي، في بيان له، أن التعليمات تستهدف وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، وذلك بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج.

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أحكام الاتفاقيات والمعاهدات

وأضاف أنه جرى العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي، واللوائح ذات العلاقة، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.

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