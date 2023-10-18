المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف بالرياض

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض (مركز حكومي تابع لوزارة التعليم) عن طرح وظائف شاغرة (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي أول ايرادات
المتطلبات: درجة البكالوريوس (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– مشرف الجودة والالتزام
المتطلبات: درجة البكالوريوس (المجال التربوي، إدارة الأعمال، علوم الحاسب، تقنيات التعليم) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.
– توفر المهارات أو الخبرات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– مهارات عالية في التواصل.
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (مركز حكومي) تأسس بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة وزير التعليم ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.
التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا