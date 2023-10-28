المرور السري يضبط عدداً من المخالفات بالرياض

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أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أنه تم ضبط ست مخالفات خلال حملة للمرور السري في الرياض.
وأوضحت الإدارة للمرور، عبر حسابها بمنصة إكس، أن الحملة ضبطت مخالفات تضمنت، استخدام لوحات غير عائدة للمركبة تجاوز غير نظامي للمركبات الثقيلة، والمراوغة بين المركبات.
وتم أيضا ضبط مخالفات تمثلت في عدم وجود لوحات خلفية، وتعديل على هيكل المركبة وأصوات مزعجة، وعدم اكتمال اللوحات.
🎥 المرور السري بمدينة الرياض يواصل الجهود الميدانية للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة. pic.twitter.com/hgc0hOK7tW
— المرور السعودي (@eMoroor) October 27, 2023