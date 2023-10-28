المرور السري يضبط عدداً من المخالفات بالرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أنه تم ضبط ست مخالفات خلال حملة للمرور السري في الرياض.

مخالفات مرورية

وأوضحت الإدارة للمرور، عبر حسابها بمنصة إكس، أن الحملة ضبطت مخالفات تضمنت، استخدام لوحات غير عائدة للمركبة تجاوز غير نظامي للمركبات الثقيلة، والمراوغة بين المركبات.

عدم وجود لوحات

وتم أيضا ضبط مخالفات تمثلت في عدم وجود لوحات خلفية، وتعديل على هيكل المركبة وأصوات مزعجة، وعدم اكتمال اللوحات.