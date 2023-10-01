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أكد أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية

المرور يبدأ الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للسيارات

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
المرور يبدأ الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للسيارات
المواطن - فريق التحرير

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بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم في أتممة الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، بداية من اليوم الأحد.

رصد مخالفة عدم وجود تأمين المركبات

وأوضح المرور، أنه سيتم تطبيق الرصد الآلي في مدن ومحافظات المملكة كافة، إذ سيتم رصد المخالفة مرة واحدة كل 15 يوماً، ورصد كل مخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.

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وأكدت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم في أثناء الحوادث المرورية.

الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

1- الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات.
3- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
4 – تعبئة الحقول المطلوبة رقم الهوية – رقم اللوحة – الرمز المرئي.
5ـ سيتم عرض صلاحية التأمين.

بداية تطبيق مخالفة تأمين المركبات

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، بدأت اليوم الأحد 1 أكتوبر، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين مركبة سار في جميع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية.

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