المرور يبدأ الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين للسيارات السعودية تدين حرق نسخة من المصحف بالسويد: أعمال سافرة تستفز ملايين المسلمين جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى الكلباني يشعل فتيل التصريحات بين النصر والهلال دوي انفجارات في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان محمد بن سلمان نجح في صناعة رياضة سعودية تنافس عالمياً إشادة من تحت قبة البرلمان النمساوي بجهود السعودية ومسيرة “بن معمر” اليوم.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول في جميع المناطق حملة للتعريف بمرض السعار في حفر الباطن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم في أتممة الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، بداية من اليوم الأحد.
وأوضح المرور، أنه سيتم تطبيق الرصد الآلي في مدن ومحافظات المملكة كافة، إذ سيتم رصد المخالفة مرة واحدة كل 15 يوماً، ورصد كل مخالفة بشكل مستقل دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
وأكدت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم في أثناء الحوادث المرورية.
1- الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات.
3- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
4 – تعبئة الحقول المطلوبة رقم الهوية – رقم اللوحة – الرمز المرئي.
5ـ سيتم عرض صلاحية التأمين.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، بدأت اليوم الأحد 1 أكتوبر، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين مركبة سار في جميع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية.