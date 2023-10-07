المستشفى التخصصي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس (بدون خبرة) حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– مساعد إداري – عدد 2 – الرياض (Department Assistant)

المتطلبات: الثانوية العامة، أو دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة مستشفيات، إدارة مكتبية، إدارة مكاتب، سكرتارية) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس).

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/3/26هـ (الموافق 2023/10/11م).

– كاتب جناح – عدد 1 – الرياض (Ward Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/4/3هـ (الموافق 2023/10/18م).

– كاتب – عدد 2 – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/4/3هـ (الموافق 2023/10/18م).

– كاتب – عدد 1 – جدة (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/4/3هـ (الموافق 2023/10/18م).

– مساعد رعاية مرضى – عدد 1 – جدة (Patient Care Assistant)

المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى (لا يشترط الخبرة)

آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م).

– معاون إدارة مواد – عدد 1 – الرياض (Warehouse Aide)

المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة فأعلى (لا يشترط الخبرة)

آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م).

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناء على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)

3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.

4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.

5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: اضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.