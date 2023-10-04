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المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
المسحل: الترشح لاستضافة المونديال لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه
المواطن - فريق التحرير

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أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن سعادته بنية السعودية الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034.

السعودية تعتزم الترشح لاستضافة المونديال

وأعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي.

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المسحل يشيد بقرار الترشح

وأصدر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا رسميًّا، قبل قليل، أشاد من خلاله بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل القيادة، وتمنى استضافة مونديال 2034؛ وتقديم نسخة استثنائية.

مونديال 2030
كأس البطولة – المصدر fifa

وقال المسحل: “إن الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي عامة والاتحاد السعودي لكرة القدم خاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والمتابعة المستمرة التي يجدها الاتحاد من قبل وزير الرياضة، وصل بكرة القدم السعودية لمستويات عالمية”.

وتابع المسحل: “إعلان نية الترشح يُعد لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي السعودية لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي”.

كأس العالم 2030
كأس البطولة – المصدر @fifamedia

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