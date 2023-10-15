المسحل يدعم جوردان هندرسون: قائد يحترمه الجميع

حرص رئيس لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق، حاتم المسحل على دعم قائد الفريق الأول، جوردان هندرسون، بعدما أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضده خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا.

المسحل يدعم جوردان هندرسون

وكان جوردان هندرسون قد قرر مغادرة ليفربول في الصيف، والانتقال إلى صفوف الاتفاق، ما عرضه لانتقادات من الجماهير، قبل أن يتم إطلاق صافرات الاستهجان ضده خلال استبداله أمام أستراليا.

ونشر حاتم المسحل عبر حسابه على موقع “انستقرام”، صورة لجوردان هندرسون برفقة مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، جاريث ساوثجيت، وعلق قائلًا: “قائدي”.

وواصل المسحل دعمه لجوردان هندرسون، وعلق عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “القائد الذي يحترمه الجميع داخل وخارج الملعب.. ويهتم بمصالح الجميع.. إنه شخص متواضع”.

وأضاف المسحل حديثه عن هندرسون، قائلًا: “يحترم الجميع دون قيود.. كل الأمنيات بمزيد من النجاح مع الاتفاق، والفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″ مع منتخب إنجلترا”.

هندرسون مع الاتفاق

وشارك هندرسون في 8 مباريات مع الاتفاق بدوري روشن السعودي، وبدأهم جميعًا كأساسي، وتم استبداله مرة واحدة، وقدم 4 تمريرات حاسمة وصنع 10 فرص، وقام بـ524 تمريرة ناجحة بدقة 91.8%، ولديه 5 مراوغات ناجحة.

وظهر هندرسون بشكل دفاعي مميز، حيث قام بـ4 افتكاكات ناجحة بدقة 66.7%، وشتت الكرة 6 مرات، ومنع التسديد 4 مرات، وقطع الكرة 9 مرات، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.