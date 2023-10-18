المشاركون بـ منتدى الرياضة والسلام: السعودية باتت مركزًا للأحداث العالمية

افتتح وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل منتدى الرياضة والسلام، اليوم الأربعاء، بحضور أمير إمارة موناكو، الأمير ألبيرت الثاني، في قصر الثقافة بالعاصمة الرياض.

الفيصل يفتتح منتدى الرياضة والسلام

وقال الفيصل وزير الرياضة خلال افتتاحه منتدى الرياض والسلام: “أود أن أتقدم بالشكر الجزيل على الدعم الذي تقدمه القيادة في السعودية للرياضة ونسعى لتطوير مبادئ وقيم السلام حتى يمكننا المنافسة بذلك على جميع الأصعدة”.

الرياضة الوسيلة الأسمى للسلام

وتحدث رئيس ومؤسس منتدى الرياضة والسلام، جويل بوزو، قائلًا: “هذا المنتدى مثال على السلام ومع هذه الجهود التي تقدمها السعودية لا شيء مستحيل، وأنا شاكر لدعم السعودية والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على ما يقدمه”.

وعلق الأمير ألبيرت الثاني، قائلًا: “الرياضة هي الوسيلة الأسمى للسلام وأريد أن أعبر عن تقديري للتطور الذي وصل له العالم في الرياضة ولدينا أكثر من 100 ألف رياضي حول العالم، ومن الممكن أن تحد الرياضة من المنازعات وأن يكون لها دور فاعل وكبير في المجتمع كما أنها مفتاح للسلام”.

السعودية وجهة مميزة للأحداث العالمية

وقالت أضواء العريفي، مساعد وزير الرياضة في جلسة بعنوان “رؤية 2030 في المملكة”: “الرياضة بالنسبة لي تعتبر الشغف الأول، وما رأيناه جميعاً نحن السيدات مبهراً ونحن نعيش أحلامنا الآن من خلال ما تحققه الرؤية”.

وتابعت أضواء العريفي حديثها، قائلة: “حققنا نجاحاً باهراً في العام الماضي وهذا يوضح لنا أن الاستراتيجيات التي اتخذناها ناجحة ونسعى لتوسع أكثر ونتوقع التطور والنجاح أكثر خلال السنوات المقبلة”.

وأضاف الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خلال مشاركته في الجلسة بمنتدى الرياضة والسلام: “الرؤية مكنت السعودية لتكون مركزاً لاستضافات الأحداث الرياضية العالمية مثل فورمولا 1 ورالي داكار وفورمولا إي وغيرها”.

وواصل حديثه في الجلسة ضمن منتدى الرياضة والسلام: “دعم وتمكين الشباب أحد أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها ضمن الرؤية، وأغلب من يعمل في اللجنة الأولمبية من السيدات وأيضاً لدينا 3 لجان يعمل بها من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

ومن جانبه، قال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية: “أتشرف بأني جزء من العمل على الهوية السعودية، ولولا دعم القيادة لم نصنع هذه المعجزات والأعمال الإبداعية التي قمنا بها، وتحقق السعودية رؤيتها بكل يسر ونجاح، ونتوقع زيادة الزوار لـ100 ألف زائر لموسم الدرعية وسننظم 40 فعالية.

رؤية 2030 تساهم في ازدهار رياضي

وتحدثت نورا اليوسف، مستشارة برنامج جودة الحياة في جلسة بعنوان “المساواة بين الجنسين في الرياضة”، قائلة: نحن نختار أفضل المقومات التي نستخدمها في نظامنا الرياضي حتى نقدم الأفضل بجودة عالية وأصدرنا 500 ألف رخصة في مجالات الرياضة المختلفة”.

وأردف باري بريمنر، المدير التنفيذي للرياضة في شركة القدية برنامج جودة الحياة، قائلاً: “القدية وباقي المشاريع ستحقق رؤية السعودية 2030 وستساهم في ازدهار اقتصادي كبير، هناك 4 ركائز في الرؤية وهي الرياضة والثقافة والإسكان والتجارة وهي ما ستظهر طاقاتها وقوتها فيه، كما أن لدينا طرقاً عديدة للتميز الرياضي”.

واستكمل تركي العواد، مدير عام قطاع الرياضة والتطوير حديثه ضمن منتدى الرياضة والسلام، قائلاً: “هناك ميزانية بنحو 80 مليار دولار للمشاريع الرياضية ويمكنها أن تحدث نقلة نوعية ناجحة باستضافة الأحداث الدولية والعالمية”.