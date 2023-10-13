المعلمة نورة آل سرور تحقق جائزة فاركي العالمية نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي دونالد ترامب يسخر من نتانياهو توقعات بانخفاض أكبر في أسعار السيارات بعد دخول منافسين جدد موعد مباراة المنتخب السعودي ضد مالي الطفلة فلة أصبحت وحيدة بعد مقتل 14 فردًا من أسرتها في غزة وظائف شاغرة لدى شركة Baker Hughes وظائف شاغرة لدى شركة EY في 3 مدن وظائف شاغرة في شركة الفنار السعودية تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري من غزة وتطالب برفع الحصار
حققت المعلمة نورة بنت هادي آل سرور من إدارة التعليم بمنطقة نجران جائزة فاركي العالمية، كأفضل 50 معلمًا متميزًا ومرشحًا للتصفيات النهائية على مستوى العالم للعام 2023.
وفازت المعلمة نورة آل سرور في إنجاز فردي يسجل باسم المملكة، من بين 7000 مرشح من المعلمين والمعلمات من 130 دولة حول العالم.
وجائزة أفضل معلم بالعالم هي جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فاركي جيمس (VGF) بالتعاون مع منظمة اليونسكو والشريك الإستراتيجي دبي العطاء، وتبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي للاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.