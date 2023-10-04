المغرب تُنظم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال

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أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عن حصول بلاده على حق تنظيم نهائيات بطولة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وجاء في بيان للديوان الملكي: “يزف الملك محمد السادس، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالإجماع، لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030″.
وتابع البيان: “ويمثل هذا القرار إشادة واعترافًا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.
وبهذه المناسبة، أعرب الملك محمد السادس عن تهنئته وإسبانيا والبرتغال، مجددًا التأكيد على التزام المغرب بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بملف تنظيم بطولة كأس العالم في البلدان المضيفة.
بعد بيان الديوان الملكي، أعلن موقع “فيفا”، عن حصول المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم 2030، وأكد أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.