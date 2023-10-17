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ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي

المفتاح الأسود مطلق النار في بلجيكا يعترف بقتل 3 سويديين

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ صباحاً
المفتاح الأسود مطلق النار في بلجيكا يعترف بقتل 3 سويديين
المواطن - فريق التحرير

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اعترف شخص يدعى عبدالسلام جيلاني بمسؤوليته عن مقتل 3 مشجعين سويديين في بلجيكا في حادث إطلاق النار الذي وقع ليلة أمس.

وقال جيلاني في مقطع فيديو بثه بعد الهجوم إن اسمه عبدالسلام جيلاني المعروف باسم المفتاح الأسود، وأشار إلى أنه قتل 3 سويديين في بروكسيل.

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وزعم جيلاني أن ما قام به هو في سبيل الله بالقول:” نحيا في سبيل ديننا ونموت في سبيل ديننا”، معلنًا أنه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي.

إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد

والجدير بالذكر أنه تم إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد نهائيًا، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالقرب من الملعب الذي كان من المقرر أن تقام فيه المباراة بعد الحادث الذي وقع في تجمع للجماهير التي كانت تتجه لحضور المباراة.

تفاصيل الحادث

وكانت متحدّثة باسم النيابة العامة في بلجيكا أعلنت مساء أمس أن تحقيقًا قد فتح، في القضية وأن عمليات البحث عن منفذ الهجوم لا تزال جارية.

من جهتها، تقوم النيابة الفيدرالية المكلفة ملفات الإرهاب بالتحقق من احتمال وجود دافع إرهابي.

فرار القاتل

وبحسب مقطع متداول فقد فر القاتل الذي كان يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها 4 عيارات نارية على الأقل.

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.

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