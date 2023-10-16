قتيلان بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان موسم الرياض يطلق مسابقتين لنزال أشرس رجل على وجه الأرض مورينيو يرحل عن روما بنهاية الموسم كريستيانو رونالدو الأكثر تسجيلًا للأهداف في العالم 2023 مهاجمو الأخضر يبحثون عن الهدف الأول في 2023 6 حلول بسيطة لعلاج الصداع المديفر يواصل استضافة كبار المسؤولين والمفكرين في الصورة رونالدو يسجل ثنائية ويتصدر ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024 الأخضر يختتم استعداداته لمالي في غياب تمبكتي
أوضح عبدالإله الخراشي، مدير عام الإدارة العامة للتمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي.
وقال خلال مداخلة مع “mbcfm”: “الموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، تعني أن المستفيد الأساسي بدلًا من أن يحصل على 1100 ريال أصبح يحصل على 1320 ريالًا، والمستفيد التابع الذي كان يحصل على 550 ريالًا، سيحصل على 660 ريالًا”، مشيرًا إلى أن الزيادة 20% لكل المستفيدين، وصولًا إلى الحد الأعلى الذي يصل إلى 5 آلاف ريال كدخل كامل للأسرة.
وأضاف: “مثلًا المستفيد الأساسي، إذا كان يعمل أو متقاعد ودخله 2400 ريال وهذا دخل مكتسب، نحتسب 50% فقط عند احتساب هذه الأهلية للمستفيد، إذا قلنا الدعم 1100 سابقًا وهو يحصل على 2400 فلا يستحق الضمان، ولكن وفقًا للتعديل الجديد سيسمح لمجموعة من المستفيدين بين 1100 و1320، الدخول للضمان الاجتماعي”، لافتًا إلى أن زيادة قيمة الضمان يرافقها زيادة في عدد المستفيدين.
يشار إلى أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.