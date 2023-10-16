أوضح عبدالإله الخراشي، مدير عام الإدارة العامة للتمكين والضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المقصود بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي.

زيادة الحد الأدنى

وقال خلال مداخلة مع “mbcfm”: “الموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، تعني أن المستفيد الأساسي بدلًا من أن يحصل على 1100 ريال أصبح يحصل على 1320 ريالًا، والمستفيد التابع الذي كان يحصل على 550 ريالًا، سيحصل على 660 ريالًا”، مشيرًا إلى أن الزيادة 20% لكل المستفيدين، وصولًا إلى الحد الأعلى الذي يصل إلى 5 آلاف ريال كدخل كامل للأسرة.

زيادة عدد المستفيدين

وأضاف: “مثلًا المستفيد الأساسي، إذا كان يعمل أو متقاعد ودخله 2400 ريال وهذا دخل مكتسب، نحتسب 50% فقط عند احتساب هذه الأهلية للمستفيد، إذا قلنا الدعم 1100 سابقًا وهو يحصل على 2400 فلا يستحق الضمان، ولكن وفقًا للتعديل الجديد سيسمح لمجموعة من المستفيدين بين 1100 و1320، الدخول للضمان الاجتماعي”، لافتًا إلى أن زيادة قيمة الضمان يرافقها زيادة في عدد المستفيدين.

تلمس احتياجات المواطنين

يشار إلى أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.