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ما قيل لي قبل المجيء ليس صحيحاً لا تتسرعوا بالحكم

الملاكم العالمي تايسون فيوري: السعودية مكان آمن للغاية وشعبها ودود

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
الملاكم العالمي تايسون فيوري: السعودية مكان آمن للغاية وشعبها ودود
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الملاكم العالمي تايسون فيوري عن تجربته خلال زيارته للسعودية في الأيام القليلة الماضية.

وقال فيوري: “إن السعودية مكان آمن للغاية، والناس هنا مُرحبون وودودون ويلتفون حول العائلة ووحدتها، وكل ما قيل لي عن السعودية قبل المجيء ليس صحيحاً لا تتسرعوا بالحكم”.

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تايسون فيوري في موسم الرياض

وفي وقت سابق، وضمن فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أول أمس في منطقة Kingdom Arena بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري بحزام موسم الرياض بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل فرانسيس انجانو.

افتتاح فعاليات موسم الرياض

وافتتحت فعاليات موسم الرياض 2023، تحت شعار Big Time بحضور عدد من منسوبي الهيئات الدبلوماسية في المملكة، والفنانين والرياضيين، ومن أبرزهم نجم كرة القدم العالمية والبرازيلية الظاهرة رونالدو، إضافة إلى نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، والملاكم السياسي الفلبيني ماني باكياو، وملاكم القرن الأمريكي لينوكس لويس، والملاكم العالمي لاري هولمز الذي حقق لقب بطل العالم للوزن الثقيل وحافظ عليه مدة 7 سنوات.

وبدأت فعاليات الموسم بكلمة المستشار تركي آل الشيخ، قائلاً: “أتقدم بخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائدنا الملهم وعراب الرؤية لدعمهم اللامحدود لقطاع الترفيه بشكل عام، وموسم الرياض بشكل خاص”.

 

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