Icon

قيمة دعم حساب المواطن تختلف من أسرة إلى أخرى بناء على أمرين Icon جماهير الاتحاد تدعم عودة عبدالرحمن العبود Icon السديس: القدس والأقصى من الثوابت الدينية والتاريخية Icon الملاكم فرانسيس إنجانو يصل إلى الرياض Icon حكم قضائي جديد يورط برشلونة Icon تأثير تغيير تركيبة الأسرة على دعم حساب المواطن Icon البروفيسورة السعودية حنان بلخي مديرًا إقليميًا لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط Icon بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة Icon النصر يستأنف ضد إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات Icon النمسا تجلي رعاياها من إسرائيل والنرويج تعلق الرحلات الجوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
استعدادًا لنزال أشرس رجل بالعالم

الملاكم فرانسيس إنجانو يصل إلى الرياض

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
الملاكم فرانسيس إنجانو يصل إلى الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعدادًا لمشاركته في نزال الملاكمة العالمي في افتتاح فعاليات موسم الرياض 2023، والتي ستقام في 28 أكتوبر الجاري، وصل بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل الملاكم فرانسيس إنجانو أمس إلى العاصمة الرياض، في خطوة تعد الشرارة الأولى لمعركة الرجل الأكثر شراسة على مستوى العالم.

ويستعد إنجانو للمنافسة على “حزام بطولة موسم الرياض” ضد منافسه تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل، اعتمادًا على قدراته الكبيرة في الملاكمة، وخبرة مدربه الأسطورة العالمية مايك تايسون الذي يعد وجوده في النزال إضافة كبيرة لجمهور الحدث الذي أصبح منذ الإعلان عنه محط اهتمام العالم.

قد يهمّك أيضاً
فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية

فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية

السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال أفغانستان

السعودية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال أفغانستان

حلم فرانسيس إنجانو

وكان فرانسيس إنجانو قد صرح في وقت سابق بأنه سعيد بالاستمرار في تحقيق أحلامه التي بدأها منذ الصغر من خلال الفوز باللقب لافتًا إلى أن هذا النزال ليس مجرد معركة، بل حدث تاريخي يصنع في الرياض، ولا سيما أنه افتتاح الحدث العالمي الكبير “موسم الرياض”.

يذكر أنه يُمكن حجز التذاكر عبر الرابط التالي: https://webook.com/ar-SA/events/battle-of-the-baddest

ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، ويستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى عاصمة المملكة العربية السعودية خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة الآلاف من الحفلات الموسيقية والمعارض وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في الهند
أخبار رئيسية

مراسم استقبال وحفاوة كبيرة لولي العهد في...

أخبار رئيسية
لقطات لأمطار الباحة اليوم
السعودية اليوم

لقطات لأمطار الباحة اليوم

السعودية اليوم
موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا
الرياضة

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا

الرياضة
وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير
السعودية اليوم

وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي القمح المحلي
أخبار رئيسية

82 مليون ريال مستحقات الدفعة 15 لمزارعي...

أخبار رئيسية
مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية يعلن عن...

حصاد اليوم
الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة
السعودية اليوم

الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير...

السعودية اليوم
رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في 160 مهنة ثقافية
السعودية اليوم

رفع نسبة دعم التوظيف إلى 50% في...

السعودية اليوم