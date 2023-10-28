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في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق.
وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (السابق) في جمهورية الصين الشعبية السيد لي كتشيانغ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

برقية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في وفاة رئيس مجلس الدولة السابق.
وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة رئيس مجلس الدولة (السابق) في جمهورية الصين الشعبية السيد لي كتشيانغ، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.

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