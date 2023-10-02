رقم تاريخي يُحفز النصر ضد استقلول الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل وجازان توضيح مهم من حساب المواطن .. ماذا عن الدعم الإضافي؟ الرياض للسياحة والضيافة هدية السعودية للعالم طلبة الجامعات أكثر عرضة لـ الاكتئاب.. دراسة توضح الأسباب! وزارة الموارد البشرية تعلن عن 33 وظيفة عن بعد 7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك هوية الخطوط السعودية تحت سهام النقد!
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.