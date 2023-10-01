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تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس بنين

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس بنين
المواطن - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية بنين باكاري أجادي أوشلجون.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.

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