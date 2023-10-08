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إضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً

الملك سلمان يوافق على زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي واستمرار الدعم الإضافي في حساب المواطن

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الملك سلمان يوافق على زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي واستمرار الدعم الإضافي في حساب المواطن
المواطن - واس

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انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

زيادة معاش الضمان الاجتماعي

وتضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ما يلي:
أولاً: زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
ثانياً: استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا.

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التسجيل في حساب المواطن

ثالثاً: استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن.
رابعاً: استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
ويأتي هذا القرار استمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م، واستمر الدعم الإضافي حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م.

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