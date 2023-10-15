الممرضة عبير تثير مشاعر السعوديين بعد تبنيها حالة طفلة يمنية

ألهبت الممرضة السعودية عبير عبدالله، مشاعر مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن تبنيها مشكلة طفلة يمنية كانت تعاني من الفشل الكبدي.

وقالت الممرضة في تصريحات نشرتها العربية إن الطفلة اليمنية كانت مريضة بالمستشفى التي تعمل بها الممرضة ومن هنا بدأت عبير تتعرف عليها أكثر وأكثر وأصبحت قريبة إلى قلبها.

مشاكل صحية

وقالت الممرضة إن الطفلة كانت تعاني من مشاكل صحية، وأبرزها فشل في الكبد، وزاد تعلقهما ببعضهما البعض بعد أن علمت الممرضة بوفاة والدتها بسبب فشل في الكلى عندما كانت الطفلة تبلغ من العمر 3 أشهر فقط.

وأضافت عبير : ” إن الطفلة اليمنية تزورني حاليًا باستمرار وأتعامل معها وكأنها ابنتي، وأقوم بمساعدتها على الدراسة، وأخرج معها للتنزه، وهي تعيش مع والدها، ولكني قررت العناية بها ووجدت الدعم من أسرتي. وأشارت إلى أنها قررت التبرع لها بالكبد، ولكن والد الطفل بادر بالتبرع وأمورها مستقرة حاليًا”.

مطالبات بتكريم عبير

وطالب العديد من مرتادي منصة إكس بتكريم الممرضة السعودية عبير، باعتبارها نموذجًا مشرفًا للعطاء والتضحية وأنها تستحق الشهرة أكثر من مشاهير التواصل الاجتماعي.

وقال صاحب حساب عبدالعزيز بن سعود :” ليش ما نشوف اسم الممرضة العظيمة هذي ترند بدال مشاهير ما قدموا أي شيء عبير ممرضه سعودية فعلاً تستحق شهادتها وإنسانة عظيمة وقصتها مع المريضة اليمنية ديانا شيء نفتخر فيه مانعطت حقها”.

أما مروان البوسيسي فقال: مثل هذه القلوب نياطها وشرايينها متصلة بقلوب الأنبياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.. كم أنت عظيمة يا عبير . فيما قال عبدالعزيز سوايح: “أسأل الله أن يسعدها وأن يبارك في حياتها شيء عظيم ومدعاة للفخر”.