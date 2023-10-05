المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري المناولة للشحن: شراء حاويات نقل مبردة بـ 794 ألف ريال “الإخاء” تقدم منحاً دراسية لأبناء وبنات شهداء الوطن عميل يشكو نزول فواتير بدون تركيب عداد.. المياه الوطنية تتفاعل عدم قبول طعن أحمد طنطاوي ضد الوطنية للانتخابات بمصر زيادة رأسمال نادك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي هل يمكن للطلاب مستفيدي الضمان الحصول على دعم حساب المواطن؟ بدء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين 57 وظيفة شاغرة لدى وزارة الطاقة في مختلف المناطق
أعلنت شركة المناولة للشحن عن شراء 10 شاحنات نقل وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد بقيمة 794 ألف ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم شراء 5 شاحنات نقل وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد كما أعلن عنه سابقاً، موضحة أن قيمة الصفقة 484150 ريالاً.
وأضافت الشركة، في بيان آخر “أنه في تاريخ 04/03/1445 هـ تم شراء 5 شاحنات نقل وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد، بقيمة 310000 ريال.
وعن الأثر المتوقع للصفقة أكدت الشركة، أنها تتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي خلال الفترة القادمة.
وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 112.07 نقطة ليقفل عند مستوى 10840.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 323 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ونادك، ودار الأركان، وأسترا الصناعية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، والزامل للصناعة، ورعاية، وعلم، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.95% و5.90% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 214.14 نقطة ليقفل عند مستوى 22758.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.