المناولة للشحن: شراء حاويات نقل مبردة بـ 794 ألف ريال

أعلنت شركة المناولة للشحن عن شراء 10 شاحنات نقل وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد بقيمة 794 ألف ريال.

قيمة الصفقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم شراء 5 شاحنات نقل وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد كما أعلن عنه سابقاً، موضحة أن قيمة الصفقة 484150 ريالاً.

وأضافت الشركة، في بيان آخر “أنه في تاريخ 04/03/1445 هـ تم شراء 5 شاحنات نقل وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد، بقيمة 310000 ريال.

الأثر الإيجابي

وعن الأثر المتوقع للصفقة أكدت الشركة، أنها تتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي خلال الفترة القادمة.

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 112.07 نقطة ليقفل عند مستوى 10840.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 323 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ونادك، ودار الأركان، وأسترا الصناعية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، والزامل للصناعة، ورعاية، وعلم، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.95% و5.90% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

سوق نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 214.14 نقطة ليقفل عند مستوى 22758.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.