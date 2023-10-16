المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد مالي

التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد مالي ذئب يتجول في مستوصف الوفرة بالكويت ليجا وجهة سياحية جديدة مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والتصاميم الفريدة قرار جديد يحسم مصير جوتا مع الاتحاد مقطع مطاردة خنزير بري تم تصويره خارج السعودية استثمارات سعودية بقيمة تريليوني دولار في 6 قطاعات غير نفطية تاريخ مواجهات مصر والجزائر غرامة عدم وجود محل القهوة في محطات الوقود تصل 5000 ريال موعد مباريات الثلاثاء في تصفيات يورو 2024 دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات غزة في مرمى نيران إسرائيل
يبحث المنتخب السعودي عن تحقيق ثاني فوز له في تاريخ مواجهاته ضد منتخب مالي وذلك غدًا في إطار لقاء ودي مقام في البرتغال.
الأخضر واجه منتخب مالي لأول مرة في عام 1996، وفاز المنتخب المالي بثلاثية لهدف، بينما في عام 1997 فاز المنتخب السعودي على مالي بخماسية لهدف، وفي عام 2019 تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما.
ومن المتوقع اختيار المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني تشكيلًا مكونًا من: “محمد العويس، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، فهد المولد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.
وتبدأ المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب بورتيماو في البرتغال، كما تُنقل المباراة عبر “القنوات الرياضية السعودية”.
ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2024، حيث يتواجد في المجموعة السادسة مع منتخبات تايلاند وعمان وقيرغيزستان.