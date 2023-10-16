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في لقاء ودي يقام غدًا

المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد مالي

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد مالي
المواطن - فريق التحرير

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يبحث المنتخب السعودي عن تحقيق ثاني فوز له في تاريخ مواجهاته ضد منتخب مالي وذلك غدًا في إطار لقاء ودي مقام في البرتغال.

تاريخ المواجهات

الأخضر واجه منتخب مالي لأول مرة في عام 1996، وفاز المنتخب المالي بثلاثية لهدف، بينما في عام 1997 فاز المنتخب السعودي على مالي بخماسية لهدف، وفي عام 2019 تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما.

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ومن المتوقع اختيار المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني تشكيلًا مكونًا من: “محمد العويس، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، فهد المولد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

موعد المباراة

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب بورتيماو في البرتغال، كما تُنقل المباراة عبر “القنوات الرياضية السعودية”.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2024، حيث يتواجد في المجموعة السادسة مع منتخبات تايلاند وعمان وقيرغيزستان.

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