سالم الدوسري يُقلص الفارق لـ المنتخب السعودي اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين المنتخب السعودي يتأخر أمام مالي بهدفين في الشوط الأول لقطات من الأجواء لجريان السيول وهطول الأمطار غرب الطائف وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا 8 نصائح مهمة للحفاظ على بطارية السيارة وظائف شاغرة للجنسين بشركة NOMAC في 5 مدن وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة
انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ومالي بتأخر المنتخب السعودي بنتيجة هدفين دون رد وذلك في إطار لقاء ودي مقام حاليًا في البرتغال.
منتخب مالي افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 14 عبر اللاعب موسى دومبيا ثم عزز اللاعب هماري تراوري من تفوق المنتخب المالي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ43.
وكان تشكيل الأخضر للمباراة جاء مكونًا من: ” عبدالله الحمدان، صالح الشهري، سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني”.
⚽ الهدف الثاني لمنتخب مالي عند الدقيقة 42"#السعودية_مالي#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/aTbuMZzgaT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 17, 2023