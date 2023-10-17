المنتخب السعودي يتأخر أمام مالي بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ومالي بتأخر المنتخب السعودي بنتيجة هدفين دون رد وذلك في إطار لقاء ودي مقام حاليًا في البرتغال.

المنتخب السعودي ضد مالي

منتخب مالي افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 14 عبر اللاعب موسى دومبيا ثم عزز اللاعب هماري تراوري من تفوق المنتخب المالي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ43.

وكان تشكيل الأخضر للمباراة جاء مكونًا من: ” عبدالله الحمدان، صالح الشهري، سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني”.