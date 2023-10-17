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المنتخب السعودي يخسر ودية مالي بثلاثية

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
المنتخب السعودي يخسر ودية مالي بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ودية منتخب مالي بنتيجة 3/ 1، وذلك ضمن لقاء أُقيم في البرتغال في معسكر أكتوبر في فترة التوقف الدولي.

المنتخب السعودي ضد مالي

منتخب مالي افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 14 عبر اللاعب موسى دومبيا ثم عزز اللاعب هماري تراوري من تفوق المنتخب المالي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ43.

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وفي الشوط الثاني، قلص سالم الدوسري الفارق في الدقيقة الـ 57 من تصويبة قوية، ثم سجل منتخب مالي الهدف الثالث عبر اللاعب لاسين سينايوكو بالدقيقة الـ 72.

سالم الدوسري - 345

تشكيل المنتخب السعودي

وكان تشكيل الأخضر للمباراة جاء مكونًا من: “عبدالله الحمدان، صالح الشهري، سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني”.

هزازي - المنتخب السعودي

وأُقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب “بورتيماو” في البرتغال.

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