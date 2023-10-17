المنتخب السعودي يخسر ودية مالي بثلاثية

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خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ودية منتخب مالي بنتيجة 3/ 1، وذلك ضمن لقاء أُقيم في البرتغال في معسكر أكتوبر في فترة التوقف الدولي.
منتخب مالي افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 14 عبر اللاعب موسى دومبيا ثم عزز اللاعب هماري تراوري من تفوق المنتخب المالي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ43.
وفي الشوط الثاني، قلص سالم الدوسري الفارق في الدقيقة الـ 57 من تصويبة قوية، ثم سجل منتخب مالي الهدف الثالث عبر اللاعب لاسين سينايوكو بالدقيقة الـ 72.
وكان تشكيل الأخضر للمباراة جاء مكونًا من: “عبدالله الحمدان، صالح الشهري، سالم الدوسري، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، سلطان الغنام، علي لاجامي، محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني”.
وأُقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب “بورتيماو” في البرتغال.
⚽ أهداف المباراة |
السعودية 1
مالي 3#السعودية_مالي#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/fENloIUv6D
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 17, 2023