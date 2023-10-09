المنتخب السعودي يدشن معسكر البرتغال

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، اليوم الاثنين، برنامجه التدريبي في مدينة لاغوس البرتغالية.

الأخضر يبدأ تدريباته

وقسم مانشيني الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية، وأجريت التدريبات الصباحية على ملعب منتجع كاسكيد؛ وخصصت لإجراء الاختبارات اللياقية الفسيولوجية لجميع اللاعبين، وخاضوا مساء تدريبات فنية وبدنية.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، معسكرًا في البرتغال، حتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا، يوم 13 أكتوبر، وستكون الودية الثانية أمام مالي، يوم 17 من الشهر ذاته، وستُقام كلتا المواجهتين على ملعب “بورتيماو”.

قائمة المنتخب السعودي

وضم مانشيني في قائمة المنتخب السعودي بمعسكر البرتغال، وهم؛ محمد العويس، محمد اليامي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي وعبدالإله العمري.

ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي وسالم الدوسري.

كما استدعى مانشيني لمعسكر المنتخب السعودي الإعدادي كلًا من؛ عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان ومحمد مران.