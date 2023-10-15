المنتخب السعودي يستهدف الفوز الثاني ضد مالي

يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في الظهور بشكل مميز أمام نظيره المالي، وتحقيق الفوز.

المنتخب السعودي يُلاقي مالي

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره المالي وديًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.

مواجهات الأخضر أمام مالي

وتُعد المباراة المقبلة هي الرابعة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المالي، حيث سبق وتقابلا 3 مرات وديًا، فاز الأخضر في مباراة، وخسر أخرى، وخيم التعادل على نتيجة لقاء.

ونجح منتخب مالي الأول لكرة القدم في الفوز بنتيجة 3\1 بأول مواجهة ودية جمعت بينهما في عام 1996، وانتصر الأخضر بنتيجة 5\1 في عام 1997، وتعادلا بنتيجة 1\1، في اللقاء الودي الذي أُقيم في الدمام عام 2019.

ويأمل الأخضر بقيادة مانشيني، في استعادة بريقه والتألق أمام منتخب مالي الأول لكرة القدم، بعدما فشل الصقور في تحقيق أي انتصار آخر 7 مباريات، مكتفيًا بتعادل وحيد وخسر 6 مرات.

وتُعد هذه المرة الخامسة في التاريخ والأولى منذ عام 2006، التي يُعاني فيها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من سلسلة عدم الفوز، ما يُحفز لاعبي الأخضر للظهور بشكل أفضل أمام مالي.