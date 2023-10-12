المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد نيجيريا

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غدٍ لمواجهة منتخب نيجيريا في أول لقاء ودي ضمن مباراتي معسكر أكتوبر خلال فترة التوقف الحالية والمقام في البرتغال.

تاريخ المواجهات

وكان الأخضر سبق له وأن تقابل مع منتخب نيجيريا، في مناسبة واحدة وكانت في لقاء ودي عام 2010 بالنمسا وانتهت بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد نيجيريا، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب “مونسيبال دي بورتيماو” في البرتغال.

القنوات الناقلة

وتُذاع مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر قنوات SSC، كما يُمكن متابعة مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية عبر تطبيق شاهد.

ويخوض الأخضر بقيادة مدربه الإيطالي روبيرتو مانشيني، معسكرًا في البرتغال حتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.