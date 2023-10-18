المنتخب السعودي يكشف تفاصيل إصابة حسان تمبكتي وهوساوي

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أعلن المنتخب السعودي، قبل قليل، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الثنائي حسان تمبكتي وزكريا هوساوي خلال تواجدهما في معسكر الأخضر بالبرتغال.
ولفت المنتخب السعودي إلى أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها حسان تمبكتي، أثبتت تعرضه لإصابة في العضلة الجانبية للساق، وتم التواصل مع الجهاز الطبي بنادي الهلال، ورفع التقارير الطبية لمتابعة البرنامج العلاجي.
وأوضح أن زكريا هوساوي اشتكى خلال تواجده في المعسكر من آلام في منطقة أسفل البطن، وخضع لبرنامج علاجي وتمارين خاصة؛ تحسنت بعدها حالته، ويحتاج لمواصلة البرنامج في الفترة المقبلة، وتم التنسيق مع الجهاز الطبي بنادي الاتحاد.
وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني معسكرًا في البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل.
ولعب الأخضر مباراتين وديتين، حيث واجه منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، قبل أن يخسر بالأمس ضد مالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.