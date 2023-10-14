Icon

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت Icon المنتخب السعودي يُكرر سيناريو 2006 Icon سلمان الفرج رابع أكبر لاعب يُسجل للأخضر Icon أسعار الذهب اليوم السبت عيار 24 سعر 232.99 ريال Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon منتخب فرنسا يهزم هولندا بثنائية ويصعد لـ يورو 2024 Icon كريستيانو رونالدو يقود البرتغال لـ يورو 2024 Icon أسعار النفط تقفز بنحو 6% Icon أطعمة تزيد عدد الصفائح الدموية Icon تسريبات .. ليونيل ميسي يحسم جائزة الكرة الذهبية 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تعادله مع نيجيريا

المنتخب السعودي يُكرر سيناريو 2006

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
المنتخب السعودي يُكرر سيناريو 2006
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إيقاف سلسلة الهزائم التي لاحقته طوال الأشهر الماضية، بالتعادل مع نيجيريا وديًا، ليُعيد رقمًا غائبًا.

التعادل ضد نيجيريا

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره النيجيري وديًا بالأمس، على ملعب “بورتيماو”، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من نيوم

الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من نيوم

أعراض شائعة لمتلازمة القولون العصبي

أعراض شائعة لمتلازمة القولون العصبي

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي يُعاني من سلسلة سلبية

ويعود آخر انتصار للأخضر إلى أولى مبارياته في مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، عندما فاز على المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، وخسر 6 مباريات بعد ذلك، قبل أن يتعادل ضد نيجيريا.

سالم الدوسري في مباراة السعودية ضد الأرجنتين
مباراة السعودية والأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

وخسر الأخضر في كأس العالم أمام بولندا بهدفين دون رد، وضد المكسيك بنتيجة 2\1، وهُزم وديًا أمام فنزويلا وبوليفيا في معسكر مارس الماضي بـ2\1، وخسر وديتي سبتمبر الماضي أمام كوستاريكا 3\1، وكوريا الجنوبية 1\0.

وتُعد هذه السلسة هي أسوأ سلسلة عدم فوز للأخضر منذ عام 2006، عندما فشل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفوز خلال 7 مباريات، ما يُحفز اللاعبين لاستعادة التوازن خلال مباراة مالي الودية المقبلة.

المنتخب السعودي - منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

12 فعالية احتفالًا باليوم الوطني في المدارس
السعودية اليوم

12 فعالية احتفالًا باليوم الوطني في المدارس

السعودية اليوم
بمشاركة محمد النني .. مصر تهزم زامبيا بصعوبة
الرياضة

بمشاركة محمد النني .. مصر تهزم زامبيا...

الرياضة
السعودية تُكرس مكانتها كأبرز الوجهات الرياضية العالمية
آخر الاخبار

السعودية تُكرس مكانتها كأبرز الوجهات الرياضية العالمية

آخر الاخبار
طريقة تحديث الصكوك إلكترونيًا عبر البورصة العقارية
السعودية اليوم

طريقة تحديث الصكوك إلكترونيًا عبر البورصة العقارية

السعودية اليوم
3 نصائح ذهبية لتعزيز وظائف المخ والإدراك
حصاد اليوم

3 نصائح ذهبية لتعزيز وظائف المخ والإدراك

حصاد اليوم
لأول مرة لقطات مقربة من مومياوات الكائنات الفضائية
العالم

لأول مرة لقطات مقربة من مومياوات الكائنات...

العالم
القبض على مقيمين لترويجهما 300 كيلو قات بجدة
أخبار أمنية

القبض على مقيمين لترويجهما 300 كيلو قات...

أخبار أمنية
اليوم الوطني في البوليفارد: أنا سعودي يعني أنا الأول
السعودية اليوم

اليوم الوطني في البوليفارد: أنا سعودي يعني...

السعودية اليوم