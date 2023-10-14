المنتخب السعودي يُكرر سيناريو 2006

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إيقاف سلسلة الهزائم التي لاحقته طوال الأشهر الماضية، بالتعادل مع نيجيريا وديًا، ليُعيد رقمًا غائبًا.

التعادل ضد نيجيريا

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره النيجيري وديًا بالأمس، على ملعب “بورتيماو”، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في البرتغال، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

المنتخب السعودي يُعاني من سلسلة سلبية

ويعود آخر انتصار للأخضر إلى أولى مبارياته في مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، عندما فاز على المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، وخسر 6 مباريات بعد ذلك، قبل أن يتعادل ضد نيجيريا.

وخسر الأخضر في كأس العالم أمام بولندا بهدفين دون رد، وضد المكسيك بنتيجة 2\1، وهُزم وديًا أمام فنزويلا وبوليفيا في معسكر مارس الماضي بـ2\1، وخسر وديتي سبتمبر الماضي أمام كوستاريكا 3\1، وكوريا الجنوبية 1\0.

وتُعد هذه السلسة هي أسوأ سلسلة عدم فوز للأخضر منذ عام 2006، عندما فشل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفوز خلال 7 مباريات، ما يُحفز اللاعبين لاستعادة التوازن خلال مباراة مالي الودية المقبلة.