المنسق الأممي للإغاثة: شبح الموت يخيم على غزة

أكد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن شبح الموت يخيم على غزة، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وأشار غريفيث إلى أن الوضع في القطاع لا يمكن تحمله حيث لا توجد كهرباء أو مياه أو وقود كما يتناقص الغذاء بشكل خطير، وحث جميع الدول التي تتمتع بنفوذ على استخدامه لضمان احترام قواعد الحرب وتجنب المزيد من التصعيد.

حرب غير مسبوقة

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الحرب التي ستشنها القوات الإسرائيلية على القطاع ستكون مدمرة وتغير وجه المنطقة.

يأتي هذا فيما تتواصل المواجهات العسكرية بين الجانبين، وسط حصار شامل للقطاع ودعوات من قبل إسرائيل لأهالي غزة بالرحيل عن ديارهم والتوجه نحو الوادي الجنوبي.

جهود السعودية للتهدئة

وتقود السعودية جهودًا حثيثة للتهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وخلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.