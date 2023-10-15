Icon

المنسق الأممي للإغاثة: شبح الموت يخيم على غزة Icon خطوة من إنتر ميامي تؤكد بقاء ليونيل ميسي Icon بانيغا يخطف الأنظار في دوري روشن Icon الأرصاد: أول تراجع في درجات الحرارة يبدأ غدًا Icon المنتخب السعودي يستهدف الفوز الثاني ضد مالي Icon تكريم خاص لـ كريم بنزيما في سانتياجو برنابيو بحضور الاتحاد Icon حساب المواطن: التابع في الضمان الاجتماعي لا يمكنه التسجيل كمستقل Icon لوكاكو قد ينتقل لدوري روشن في الصيف Icon أمانة جدة تستعد لموسم الأمطار بخطة متكاملة مدعومة بالإمكانيات البشرية Icon ماكدونالدز السعودية تتبرأ مما يقوم به وکلاء آخرون خارج حدود الوطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
إسرائيل تهدد بحرب شاملة تغير وجه المنطقة

المنسق الأممي للإغاثة: شبح الموت يخيم على غزة

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
المنسق الأممي للإغاثة: شبح الموت يخيم على غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن شبح الموت يخيم على غزة، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وأشار غريفيث إلى أن الوضع في القطاع لا يمكن تحمله حيث لا توجد كهرباء أو مياه أو وقود كما يتناقص الغذاء بشكل خطير، وحث جميع الدول التي تتمتع بنفوذ على استخدامه لضمان احترام قواعد الحرب وتجنب المزيد من التصعيد.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن : استعلام اعتراض الأهلية عبر البوابة الإلكترونية

حساب المواطن : استعلام اعتراض الأهلية عبر البوابة الإلكترونية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

الوضع الإنساني غزة

حرب غير مسبوقة

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الحرب التي ستشنها القوات الإسرائيلية على القطاع ستكون مدمرة وتغير وجه المنطقة.

يأتي هذا فيما تتواصل المواجهات العسكرية بين الجانبين، وسط حصار شامل للقطاع ودعوات من قبل إسرائيل لأهالي غزة بالرحيل عن ديارهم والتوجه نحو الوادي الجنوبي.

جهود السعودية للتهدئة

وتقود السعودية جهودًا حثيثة للتهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وخلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكداً سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين...

السعودية اليوم
مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
آخر الاخبار

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

وظائف
الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد
الرياضة

الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

الرياضة
فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون...

السعودية اليوم
مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
السوق

مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون...

السوق
انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
آخر الاخبار

انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

وظائف