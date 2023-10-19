صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف إدارية وتقنية الأرصاد: 3 مدن سجلت أعلى درجة حرارة.. 39 مئوية الموارد البشرية: تمهير لا يؤثر على أهلية الضمان المطور حساب المواطن: تحديث البيانات شرط لحل مشكلة عدم الأهلية وظائف إدارية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات 7% بالربع الثالث ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات في حالة إصابات العمل؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.46 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاستفادة من برنامج “تمهير” لا تؤثر على أهلية الضمان المطور.
وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.
وتابعت وزارة الموارد البشرية أن اشتراك المستفيد في تمهير لا يؤثر في حالة دراسة نتيجة الأهلية في الضمان المطور، ما لم يتجاوز الحد المانع لاستحقاق المعاش”.
في سياق متصل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع إكس، حيث قال حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة إن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد أساساً على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
أما فيما يتعلق بشأن شروط الضمان المطور فهي: