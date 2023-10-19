الموارد البشرية: تمهير لا يؤثر على أهلية الضمان المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاستفادة من برنامج “تمهير” لا تؤثر على أهلية الضمان المطور.

الضمان المطور والحد المانع

وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

وتابعت وزارة الموارد البشرية أن اشتراك المستفيد في تمهير لا يؤثر في حالة دراسة نتيجة الأهلية في الضمان المطور، ما لم يتجاوز الحد المانع لاستحقاق المعاش”.

في سياق متصل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع إكس، حيث قال حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة إن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد أساساً على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

التسجيل في الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إنشاء حساب جديد.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

التأكيد على البيانات المدخلة.

يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

أما فيما يتعلق بشأن شروط الضمان المطور فهي: