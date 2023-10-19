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يشترط عدم تجاوز الحد المانع لاستحقاق المعاش

الموارد البشرية: تمهير لا يؤثر على أهلية الضمان المطور

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ صباحاً
الموارد البشرية: تمهير لا يؤثر على أهلية الضمان المطور
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاستفادة من برنامج “تمهير” لا تؤثر على أهلية الضمان المطور.

الضمان المطور والحد المانع

وأوضحت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

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وتابعت وزارة الموارد البشرية أن اشتراك المستفيد في تمهير لا يؤثر في حالة دراسة نتيجة الأهلية في الضمان المطور، ما لم يتجاوز الحد المانع لاستحقاق المعاش”.

في سياق متصل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع إكس، حيث قال حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة إن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد أساساً على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.

التسجيل في الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • إنشاء حساب جديد.
  • الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
  • تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
  • التأكيد على البيانات المدخلة.
  • يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

شروط الضمان المطور

أما فيما يتعلق بشأن شروط الضمان المطور فهي:

  • أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
  • ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
  • استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
  • ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
  • وضمن شروط الضمان المطور ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
  • إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
  • ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

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