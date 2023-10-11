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زيادة معاش الضمان الاجتماعي تشمل جميع أفراد الأسرة المؤهلة

الموارد البشرية توضح الحد المانع لزيادة معاش الضمان الاجتماعي

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
الموارد البشرية توضح الحد المانع لزيادة معاش الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الحد المانع للحصول على زيادة معاش الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في رد من الموارد البشرية، على تساؤلات واستفسارات عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، بشأن الحد المانع.

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الحد المانع ومعاش الضمان

وأجابت الموارد البشرية بقولها: “تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال ، شاكرين لك”.

الزيادة بمعاش الضمان الاجتماعي

وأكدت الموارد البشرية أن الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي لا تؤثر تماماً شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

في سياق متصل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة المقبلة (23) بتاريخ 01/ 11/ 2023.

تلمس حاجة المواطنين

يذكر أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

كما تضمن التوجيه باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

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