الميكرويف يسبب سرطان سواليف وشائعات

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري إنه لا يوجد اثبات علمي ولا دراسات علمية موثوقة متخصصة بأن الميكرويف يسبب سرطان ولا أي ضرر صحي.

وأضاف الخضيري في تدوينة له عبر منصة إكس: أن المايكرويف عبارة عن موجات دقيقة حرارية بدون أي إشعاع ولايوجد أي إشعاع بالميكروبات، بل هي موجات حرارية تتصادم وتولد حرارة، مشددًا على أن كل ما يقال عن أضراره “سواليف” فقط وشائعات.

الأغذية المعلبة

وتابع أنه لا يوجد إثبات علمي بأن الاغذية المعلبة تسبب أمراض أو سرطان فهي صناعات غذائية متنوعة المصادر وتختلف طرق تحضيرها وصناعتها، ونوعية المواد الحافظة المستخدمة، ومعظم الدول تدقق على ذلك قبل ترخيص دخوله للبلد.