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خلال مواجهة استقلول دوشنبه

النصر يبحث عن رقم استثنائي بدوري أبطال آسيا

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
النصر يبحث عن رقم استثنائي بدوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة نتائجه المميزة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام استقلول دوشنبه الطاجيكي.

مباراة النصر ضد استقلول

ويلعب النصر ضد استقلول دوشنبه الطاجيكي على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد استقلول دوشنبه في المركز الثاني برصيد نقطة، بالتساوي مع الدحيل القطري.

النصر ضد استقلول
موعد المباراة – المصدر @AlNassrFC

العالمي يستهدف رقمًا مميزًا

ويبحث عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن رقم استثنائي، حيث أكد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، أن العالمي يأمل تحقيق الفوز السادس على التوالي في أرضه بالبطولة للمرة الأولى في التاريخ.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

وتفاعلت جماهير العالمي مع تغريدة حساب البطولة، وتمنت التوفيق للفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة اليوم، وتوقعت تألق اللاعبين وتحقيق الفوز.

كما يسعى العالمي لتجاوز عقبة استقلول الطاجيكي اليوم، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وتحقيق العلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ضمن مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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