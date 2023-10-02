هدفا تاليسكا يمنحان النصر التفوق في 5 دقائق رونالدو يسجل هدفه الأول آسيويًّا بلقاء النصر ضد استقلال دوشنبه قناصة أوكرانيا يقتلون في 4 ثوانٍ لاعبو الاتحاد في مطار أصفهان استعدادًا للعودة إلى جدة سائق الحافلة المدرسية دهس طالب الدمام مرتين ولم يستجب لنداء أخيه الأكبر النصر يتأخر أمام استقلال دوشنبه بهدف في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن وظائف هندسية وإدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
أنهى نادي النصر الشوط الأول من مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني متأخرًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب الإيفواري سينين سباعي الهدف الوحيد لفريق استقلال دوشنبه في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.
فيديو | استقلول الطاجيكي يتقدم بالهدف الأول على #النصر في د44' #النصر_استقلول#الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023