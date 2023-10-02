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في دوري أبطال آسيا

النصر يتأخر أمام استقلال دوشنبه بهدف في الشوط الأول

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
النصر يتأخر أمام استقلال دوشنبه بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى نادي النصر الشوط الأول من مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني متأخرًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب الإيفواري سينين سباعي الهدف الوحيد لفريق استقلال دوشنبه في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.

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