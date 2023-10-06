أبها يخطف تعادلًا ثمينًا من النصر في الأول بارك أطول برج خشبي في العالم سيُبنى في أستراليا سبب غياب عبدالإله العمري عن مباراة النصر وأبها “المواطن” توثق انطلاق الطريق إلى أذكى بـ20 لقطة أحمد شراحيلي قبل الديربي: سأعود أقوى مسلحون يقتلون 3 أطباء بـ33 طلقة في 30 ثانية النصر يتقدم على أبها بثنائية في الشوط الأول شرط لـ التسجيل في حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 71 تاليسكا يعزز من تقدم النصر بالهدف الثاني بيراميدز يواجه صن داونز .. نتائج نارية لـ قرعة دوري أبطال إفريقيا
أنهى الفريق الكروي بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بنتيجة 2/ 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان العالمي سجل هدفين في الدقيقتين الـ3 والـ28 عبر كل من أوتافيو وتاليسكا، بينما قلص أبها الفارق عبر اللاعب التونسي سعد بقير في الدقيقة الـ36.
هدف مبكر للنصر عن طريق اوتافيو⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/mcT7yvGMlz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023
تاليسكا يسجل الهدف الثاني للنصر🔥⚽️ #دوري_روشن_السعودي#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/6MH667Kt5A
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023
هدددددف!⚽
سعد بقير يقلص الفارق لـ أبها 🔥⚽️ #دوري_روشن_السعودي#النصر_أبها | #SSC pic.twitter.com/ORVuuGWhUN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023