النصر يتقدم على أبها بثنائية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بنتيجة 2/ 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان العالمي سجل هدفين في الدقيقتين الـ3 والـ28 عبر كل من أوتافيو وتاليسكا، بينما قلص أبها الفارق عبر اللاعب التونسي سعد بقير في الدقيقة الـ36.