النصر يستأنف ضد إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات

كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر سوف يستأنف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر بإيقاف اللاعب سلطان الغنام 4 مباريات.

وجاء إيقاف الغنام بسبب تلفظ اللاعب بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني في مباراة أبها التي أُقيمت يوم الجمعة الماضية في تاسع جولات دوري روشن، وانتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

الإعلامي ” علي العنزي” المقرب من النصر قال عبر حسابه في منصة ” إكس” إن النصر سوف يتقدم باستئناف أمام لجنة الانضباط ضد قرار إيقاف الغنام 4 مباريات.

انتقادات ضد تصرف سلطان الغنام

وكان الناقد الرياضي محمد الشيخ علق على تصرف الغنام قائلًا: ” إيقاف اللاعب 4 مباريات لتلفظه بألفاظ بذيئة تجاه الحكم يحتاج منه إلى مراجعة، فلا يمكن أن يكون التعادل سببًا في تعريض نفسه وناديه لخسارة غيابه”.

وأضاف الشيخ: ” هذا التصرف لا يمثل نجوميته وهو الذي عرف بأخلاقياته طوال مشواره، محبوط يطلبون منك مراجعة نفسك يا كابتن”.

أما الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل فقال: ” لا تعليق، تصرف لا يقوم به لاعب يستشعر المسؤولية، تصرف لااحترافي من لاعب مفترض يكون محترفًا، أتمنى ألا يدفع النصر ثمن هذا التصرف غير المسؤول”.