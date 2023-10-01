النصر يستهدف الفوز الثاني بـ أبطال آسيا

يأمل النصر، بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، في مواصلة تألقه في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة استقلال دوشنبه الطاجيكي.

مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي على ملعب “الأول بارك” في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

مواصلة التألق بدوري أبطال آسيا

ويُقدم العالمي مستوى مميزًا في الفترة الأخيرة، بعد بدايته المتذبذبة هذا الموسم، حيث تلقى خسارتين متتاليتين في دوري روشن السعودي، قبل أن يحقق 6 انتصارات على التوالي، ليتقدم إلى المركز الرابع.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تألقه، ليخطف الأنظار في دوري أبطال آسيا، حيث تجاوز شباب الأهلي الإماراتي في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات بنتيجة 4/ 2.

وبدأ العالمي مشواره في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بشكل مميز، حيث نجح في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس الإيراني في ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون رد، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد استقلال دوشنبه في المركز الثاني برصيد نقطة، بالتساوي مع الدحيل القطري.